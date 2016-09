Lionel Messi le meilleur? La réponse cinglante de Cristiano Ronaldo

Football

Cristiano Ronaldo, de retour samedi avec le Real Madrid, n'a pas arrangé son procès en arrogance en se prévalant d'être le joueur le plus souvent recherché sur internet pour répondre à l'ex-Barcelonais Xavi Hernandez, selon qui Lionel Messi serait le meilleur des deux.

L'ancien meneur de jeu emblématique du FC Barcelone et de l'équipe d'Espagne, parti finir sa carrière au Qatar, avait déclaré cette semaine que le problème du triple Ballon d'Or portugais était qu'il y ait un autre joueur, Messi, "qui est pratiquement le meilleur footballeur de l'histoire".

"Hier on a appris que le joueur le plus recherché d'internet, c'est moi", a répliqué samedi Ronaldo au micro de la chaîne espagnole Cuatro.

"Quand les joueurs, les entraîneurs veulent faire la +Une+, ils parlent de +Cris+, c'est normal. En quoi ce que dit Xavi m'importerait ? Xavi joue au Qatar, il n'a aucune importance. Xavi a tout gagné, le Mondial, l'Euro, mais il n'a jamais gagné le Ballon d'Or", a asséné le Portugais.

Deux mois après sa blessure à un genou en finale de l'Euro-2016 remporté par sa sélection le 10 juillet, "CR7" a repris la compétition samedi en marquant lors de la victoire contre Osasuna (5-2) en Championnat d'Espagne.

Interrogé en zone mixte sur ses sensations, l'attaquant a dit avoir été à l'aise pendant les 60 minutes qu'il a passées sur le terrain.

"Je me suis senti bien. J'aurais pu jouer 90 minutes sans problème mais c'est vrai qu'il y a toujours un peu d'appréhension après une blessure grave. Je n'ai pas eu de douleur, ma forme s'améliore, nous avons gagné et j'ai marqué un but, donc tout est parfait", a dit Ronaldo.

Le Portugais (31 ans), sous contrat jusqu'en 2018 avec le Real, en a également profité pour adresser un appel du pied au président merengue Florentino Pérez alors que la presse espagnole spécule sur une possible prolongation de contrat.

"Si j'étais président du Real Madrid, et si j'avais un joueur comme moi, je le prolongerai pour au moins dix ans. Je pense que les choses se profilent bien, je ne suis pas du tout préoccupé, et le président non plus", a conclu Ronaldo.