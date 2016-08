Lokeren - REM 1-0 (DIRECT)

Football

L’Anversois Glen De Boeck semblait fort dépourvu ce vendredi matin. Si l’entraîneur de l’Excel savait qu’il devait se passer des services de Mickaël Tirpan pendant plusieurs semaines encore, il espérait secrètement pouvoir encore compter sur Noë Dussenne.

Mais voilà, le défenseur montois a donné son feu vert à Crotone (voir ci-dessous) vendredi matin.

Du coup, c’est la moitié de sa défense que Glen De Boeck doit remplacer. Pour Mickaël Tirpan, la solution est toute trouvée : Mergym Vojvoda. Le jeune latéral a plusieurs fois dépanné à droite et le fera une nouvelle fois avec la volonté qu’on lui connaît.

Pour Noë Dussenne, les solutions ne sont guère nombreuses. "Son départ est embêtant" , confirme Glen De Boeck. "Et encore, embêtant, le mot est faible… Tant que son départ n’était pas officiel, j’espérais toujours qu’il reste chez nous. Mais c’est comme cela. Je vais devoir me passer d’un titulaire qui a quasi tout joué l’année passée et qui a marqué six buts…"

Les premiers regards pour pallier l’absence de Noë Dussenne se tournent logiquement sur Thibaut Peyre. "Mais est-il prêt physiquement ? Il n’a joué qu’une mi-temps et un match complet avec les réserves. Sinon, à part cela, sur les seize derniers mois, il n’en a joué que deux…"

Reste que Thibaut Peyre est l’élément le plus expérimenté de son noyau à cette place. "Mais l’expérience ne peut pas tout cacher. Je prendrai ma décision ce samedi…"

Les autres solutions dans le noyau à disposition de Glen De Boeck sont Cristian Manea et Jérémy Huyghebaert. Mais le jeune Roumain n’a pas beaucoup joué ces derniers temps également. Sa préparation a été perturbée par un drame familial.

Jérémy Huyghebaert pourrait aussi revendiquer une place dans l’axe de la défense. Sa montée samedi dernier face à Saint-Trond est un atout par rapport au Roumain.

À moins que Glen De Boeck n’opte pour une défense à trois (Peyre, Simic et Gulan) et des flancs offensifs comme Mohamed et Vojvoda.





Compositions:

Lokeren : Barry Boubacar, Skulason, de Sutter, Patosi, Galitsios, Ingason, Rassoul, Miric, Jambor, Ninaj, Coelho.

Banc: Verhulst, Terki, Ticinovic, De Ridder, Gyselinck, Enoh, Straetman.

REM : Vagner, Essikal, Hubert, Markovic, Mohamed, Viola, Diedhiou, Gulan, Vojvoda, Huyghebaert, Simic.

Banc: Delac, Olinga, Bah, Stojanovic, Peyre, Van Durmen, Mulic.





