Louis van Gaal ne pense pas qu'il entraînera encore une équipe de football, a-t-il déclaré lundi au journal néerlandais De Telegraaf. Il hésitait encore après son départ de Manchester United la saison dernière, mais il a maintenant pris sa décision.

"Je pleurais de devoir arrêter. Après j'ai changé cela en congé sabbatique. Maintenant je ne crois pas que je reviendrai", déclare le technicien néerlandais de 65 ans.

Louis van Gaal, qui a perdu son beau-fils le mois dernier, affirme que des événements dans sa famille ont lourdement pesé dans la balance. "Tellement de choses se sont passées dans ma famille. Cela vous met face à la réalité", dit-il.

Louis van Gaal a été démis de ses fonctions par Manchester United à une année de la fin de son contrat en mai dernier, alors qu'il venait de remporter la Coupe d'Angleterre. Il était arrivé à Manchester après le Mondial 2014 au Brésil, où il avait mené les Pays-Bas à la 3e place.

Van Gaal, ancien milieu de terrain, entre autres de l'Antwerp, a un long passé de technicien avec l'Ajax Amsterdam, le FC Barcelone et le Bayern Munich notamment. Il a entre autres remporté la Ligue des champions avec l'Ajax (1995) et sept titres de champion national aux Pays-Bas, en Espagne et en Allemagne, ainsi que la coupe nationale dans ces trois pays et en Angleterre.

Depuis son départ de Manchester United en mai 2016, van Gaal a reçu de nombreuses offres, notamment de Chine.

Louis van Gaal a reçu lundi un Life Time Award pour l'ensemble de sa carrière lors du congrès du Big Improvement Day à Scheveningen.