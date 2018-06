Pour réaliser la passe de deux, ce que seules deux nations (l'Italie en 1934 et 1938 et le Brésil en 1958 et 1962), les Allemands auront fort à faire et ça commence par un match piège face au Mexique du Standardman Guillermo Ochoa.

La Mannschaft, qui n'a pas forcément rassuré en préparation, a néanmoins ce don de répondre présente dès que les enjeux sont là.

Mais les inquiétudes persistent chez les voisins d'outre-Rhin. Mis en difficultés par de vaillants Mexicains, ils ont concédé un but à la 35e minute de jeu après un début de rencontre délicat.

Sur une contre-attaque rapide, Lozano se jouait de la défense teutonne et trompait Neuer, déjà mis à contribution durant la première demi-heure.





LES COMPOS

Allemagne : Neuer, Kimmich, Boateng, Hummels, Plattenhardt, Khedira, Kroos, Özil, Müller, Draxler, Werner

Mexique : Ochoa, Layun, Ayala, Salcedo, Moreno, Herrera, Gallardo, Guardado, Vela, Lozano, Chicharito

Arbitre : Alireza Feghan (Iran)





