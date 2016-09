Lukaku: "Je savais ce que Martinez attendait de moi"

Football

Romelu Lukaku a réalisé un doublé lors de la victoire 0-3 de la Belgique à Chypre, mardi, en ouverture des qualifications au Mondial 2018.

"Je connais bien l'entraîneur (ndlr: Roberto Martinez a été son entraîneur pendant trois ans à Everton). Je savais ce qu'il attendait de moi, ce qui me facilitait les choses. J'ai fait ce que j'avais à faire", a résumé l'avant-centre au micro de la RTBF. Lukaku était très heureux de la prestation des Diables Rouges. "Eden a été décisif, Kevin a fait un très bon match, la défense a été excellente. On a marqué trois buts, on n'a pas encaissé. Bref on a très bien commencé!"

"J'ai marqué deux buts, mais le plus important c'est l'équipe. Tout le monde a fait du bon travail, on a obtenu un bon résultat. Maintenant, il faut continuer à progresser dans nos clubs pour être plus forts lors de notre prochain match."

Les Diables Rouges se sont imposés après deux défaites consécutives, contre le Pays de Galles à l'Euro et l'Espagne en amical.

"La page est tournée. On sait ce qu'on a mal fait. le coach nous a montré les erreurs commises dans le passé. Tout le monde doit être prêt car la concurrence est rude. L'entraîneur nous le rappelle tous les jours à l'entraînement. Si on n'est pas bien occupé, il met un autre joueur. On sait ce qu'on doit faire et la qualité va augmenter. On a fait du bon travail avec Marc Wilmots, on ne doit pas l'oublier. À présent, c'est un autre régime. On doit s'adapter et essayer de continuer à progresser encore davantage."

Yannick Carrasco était content d'avoir marqué le troisième but. "Mais je n'avais plus qu'à la pousser dedans, c'est Hazard qui a fait tout le travail", a avoué l'ailier de l'Atletico Madrid. "J'ai dû m'adapter à la nouvelle tactique, je n'avais pas l'habitude, mais je m'en suis tiré. Nous avons très bien débuté le match, puis on a un peu baissé de rythme avant la mi-temps. On s'est réveillé après la pause et nous avons pu faire la différence. Nous n'avons pas encaissé alors que c'était une nouvelle tactique. L'équipe a bien tourné."

La Belgique commence cette campagne qualificative par une victoire. "C'était important de bien commencer et de gagner sur un terrain comme ça, ce qui n'est pas facile."