Lukaku : "Monsieur Henry joue parfois à la PlayStation avec nous"

Football

Didier Drogba est le modèle de Romelu Lukaku mais c’est avec Thierry Henry, une légende encore nettement plus titrée, qu’il travaillera.

"Il en demande beaucoup mais c’est ce dont on a besoin. Il est fort dans la communication et se fait entendre. La concentration et l’effort sont ses bases. L’avoir avec nous est un plus. Je peux vous assurer qu’on l’écoute quand il parle."

Lorsqu’il évoque le champion du monde 1998, l’aîné des Lukaku dit "Monsieur Henry". "C’est une marque de respect. Je disais aussi Monsieur à Eto’o et à Drogba. Après, quand nous sommes juste en discussion à deux, je dis parfois Thierry."

L’ancien attaquant d’Arsenal et du Barça ne met pourtant aucune barrière entre les joueurs et lui. "Il est vraiment avec nous et n’est pas distant. Parfois, il vient boire un thé ou jouer à la PlayStation avec nous. Il nous a une fois pris à part avec Benteke et Hazard. Il a corrigé ma manière d’échapper au marquage. On est resté longtemps devant l’écran et il a pointé du doigt nos défauts, nous a corrigés. On écoutait attentivement. Cela a duré près de deux heures mais c’était génial."