Interrogé par nos confrères du Soir et de Sudpresse, l'ancien sélectionneur belge l'affirme: "Selon moi, Nainggolan devrait toujours faire partie des 23. Il faisait partie des trois meilleurs Diables rouges sur l'ensemble de la saison."

Et quand on lui rappelle qu'il n'avait pas repris le Ninja lors du Mondial au Brésil en 2014, Willie explique qu'il avait privilégié Steven Defour qui "avait participé à toute la campagne qualificative, avait inscrit un but très important en Ecosse et restait sur un bon match en Croatie". Quant à Radja, le sélectionneur l'avait fait jouer en février 2013 contre la Slovaquie mais "il était tétanisé par le stress et ne savait plus bouger ses muscles. C’est aussi pour cela que j’ai gardé le groupe des qualifications."

Quant au caractère fort du joueur, Wilmots assure qu'il n'a jamais rencontré de problème avec ça: "Il faut parler et prévoir ses réactions. Il ne venait pas en sélection pour son ego mais pour la Belgique."