Martinez: "C'est un match qui m'a appris beaucoup de choses"

Football

La Belgique s'est inclinée face à l'Espagne (0-2). Dur, dur...

Thibaut Courtois (gardien de la Belgique): "L'Espagne était bien meilleure. Il nous a manqué de la concentration et de l'intensité. A ce niveau, nous n'étions vraiment pas top. Nous avons été privés du ballon et nous avons effectué trop de mauvaises passes. Et au niveau de la mentalité, ce n'était pas super. On devait être beaucoup mieux. Nous avons trop peu montré. Il faut travailler Nous allons à Chypre mardi en qualifications. Ce ne sera pas facile. Mais il ne faut pas être inquiet".

Roberto Martinez (sélectionneur de la Belgique): "Ce match va me donner beaucoup d'informations. C'est un match qui m'a appris beaucoup de choses. J'ai vu tout le travail qu'il reste à accomplir. Nous étions face à une équipe très talentueuse. Mais je suis très déçu du peu d'occasions que nous nous sommes créés. Nous n'avons pas été en mesure de montrer ce dont nous sommes capables de faire. Je comprends donc la déception des supporteurs. Si je suis inquiet ? Un match difficile nous attend mardi à Chypre. Il faudra un meilleur équilibre, une meilleure mentalité pour repartir dans la bonne direction".

Thomas Meunier (défenseur de la Belgique): "Par moments, les Espagnols nous ont fait passer pour des débutants. Ils ont des automatismes que nous n'avons pas. Il fait travailler cela. C'est la différence entre les deux équipes".