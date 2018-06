Pour Roberto Martinez, "il était important de voir Benteke et Januzaj".

Roberto Martinez savait, directement après le match, vers où il allait. "Pour moi, tout est clair par rapport à la liste", confiait le sélectionneur lors de sa conférence de presse. "C’était important pour moi de voir des joueurs comme Benteke et Januzaj à l’œuvre. Les chances d’Adnan ont augmenté grâce à ce match. Il a de vraies capacités en tant que numéro dix et il est devenu plus mature grâce à son club. Je communiquerai la liste aux joueurs lundi matin puis à la presse, sur le coup de 10h. Il me reste à attendre les résultats médicaux de Vermaelen et Kompany."

Sur le reste de la rencontre, Roberto Martinez était mitigé: "Nous avons connu 20 très bonnes premières minutes. Après, nous avons accusé le coup physiquement et les Portugais ont été dangereux. Ce match était là pour nous apprendre des choses: ce fut le cas! On savait que face au champion d'Europe, ce serait compliqué. Si Dembélé a joué si haut au début, c'est parce que les Portugais laissaient beaucoup d'espaces entre les lignes. Ce fut moins le cas par la suite. En seconde période, ce fut à notre tour de limiter les espaces portugais grâce à la montée au jeu de Fellaini."