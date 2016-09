Martinez: "Je veux toujours devenir champion du monde en Russie"

Football

Roberto Martinez s’attendait à tout, sauf à un tel premier match contre l’Espagne. Et surtout pas à une telle réaction du public. Samedi, il s’est expliqué devant les médias. D’abord lors de sa conférence de presse traditionnelle, puis en interview individuelle aux partenaires télé, la RTBF et la VRT. Voici ses meilleures déclarations.

1 Belgique - Espagne. "Nous avons reçu une dure leçon face à l’Espagne. La performance de l’Espagne nous a montré où nous voulions aller. Nous voulons être capables de rivaliser avec ce genre d’équipes dans les grands tournois. Nous pensions que nous étions presque prêts à concurrencer des équipes pareilles. C’est un retour à la réalité."

2 La mentalité. "Je comprends que depuis les tribunes, on avait l’impression que mes joueurs n’affichaient pas la bonne mentalité. Mais ce n’était pas le cas. Ils voulaient peut-être trop bien faire. Mes joueurs ont démontré une volonté incroyable de porter haut les couleurs du pays. Croyez-moi, ils ne se sentent pas sûrs de leur place dans l’équipe. Surtout en attaque, la concurrence est grande. "

3 Les supporters. "Nous comprenons les frustrations de nos supporters. C’est notre job de changer cela contre Chypre. Tout ce que nous faisons, c’est pour eux. Nous voulons prendre nos responsabilités. Nous sommes conscients du fait que les fans ont de grandes attentes. Ils voient certains joueurs évoluer dans les plus grands clubs et les plus grands tournois. Mais qu’ils sachent que les joueurs et nous, le staff, étions les premiers affectés."

4 Les critiques à son égard . "Je n’ai pas six matches de préparation et soixante entraînements pour faire jouer mon équipe comme je le veux. Mais je suis convaincu que dans vingt-deux mois, au Mondial, mes joueurs pourront mettre en pratique ce que j’ai en tête. Là, je voudrai la perfection. Ils ont assez de connaissance tactique et d’expérience pour cela. J’accepte les critiques, même celles qui traitent de ma période à Everton. Si j’avais été naïf tactiquement, je n’aurais pas survécu pendant sept saisons comme ‘T1’ en Premier League et je n’aurais pas gagné la Cup avec Wigan."

5 Le Mondial 2018. "Il faut avoir des ambitions et des rêves dans la vie. Mon ambition reste la même : je veux toujours devenir champion du monde en Russie. Si je n’y croyais pas, je n’aurais pas accepté le défi. On n’y est pas encore, et le match contre l’Espagne a démontré qu’on est plus éloigné de ce rêve que prévu, mais on fera tout pour."

6 Chypre - Belgique. "On doit être encore plus combatifs qu’on ne l’a été contre l’Espagne. Parce que dans le football moderne, vous devez avoir des résultats tout de suite. Ici, à Chypre, on doit réaliser un résultat positif, parce que le championnat se joue en dix matches et non pas en trente. J’ai vu le match que les Diables Rouges ont joué l’an passé à Chypre et c’était un match très difficile. Ce jour-là, ils avaient très bien joué et Eden Hazard avait sorti quelque chose de spécial en fin de match."

