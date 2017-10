Roberto Martinez et Jan Vertonghen ont répondu aux questions de la presse.

Le sélectionneur Roberto Martinez a fait un dernier point avant le match en Bosnie de ce samedi. "Lukaku n'était pas à 100% mais tout le reste de l'équipe est prêt à jouer, a-t-il fait savoir sans pour autant dévoiler ses cartes. On a trois options pour remplacer Lukaku: Batshuayi, Origi et Mertens. Origi n'est pas celui dont le style ressemble le plus à Lukaku. Tous mes attaquants ont un style très différent. On verra demain."

Pour le sélectionneur, les joueurs ne vont pas prendre cette rencontre comme un match amical. "J'espère que l'atmosphère spéciale de ce stade aidera mes joueurs à se mettre dans les meilleures conditions possibles. J'ai vu mes joueurs avec beaucoup de concentration cette semaine et on ne prendra pas ce match de manière relax."

