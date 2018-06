Le meilleur buteur du tournoi sera examiné dans les 48 heures.

C'est la seule ombre au tableau de cette victoire: trois joueurs en sont ressortis avec des blessures, de différents degrés. "Romelu est touché aux ligaments externes de la cheville. On l'examinera dans les 48 heures", explique Roberto Martinez. "Eden Hazard au mollet et Dries Mertens a reçu un petit coup à la cheville." Dans les cas des deux derniers cités, ils devraient assez vite être remis sur pied. Pour Romelu, il faut attendre que la cheville dégonfle et croiser les doigts.

Cela va en tout cas inciter le sélectionneur à changer son équipe contre l'Angleterre: "Dans une Coupe du Monde, on a besoin de 23 joueurs et certains d'entre eux recevront leur chance et des minutes de jeu. Parce qu'ils le méritent. Il y aura des changements majeurs contre l'Angleterre."