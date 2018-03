Le sélectionneur des Diables rouges a rappelé 28 joueurs, deux mois avant de dresser sa liste des 23 noms qui l'accompagneront en Russie. Autant dire que ceux qui ne font pas partie de ce rassemblement pour le match amical Belgique-Arabie Saoudite (27 mars) ont du souci à se faire. C'est notamment le cas de Christian Benteke.



C'était l'un des grands suspenses de cette liste: Radja Nainggolan en fait bien partie ! Tout comme Anthony Limbombe, qui connaît sa première sélection avec les Diables rouges ! "C'est un joueur très régulier cette saison, il fait du bon boulot avec Bruges et il est une des raisons de leur réussite. Il peut jouer seul sur le flanc, comme il le fait à Bruges, et j'aimerais voir comment il se comporte dans ce groupe. C'est la dernière opportunité de voir des joueurs à l'œuvre et ce rassemblement est donc essentiel", a expliqué Roberto Martinez en conférence de presse.



Christian Benteke est le grand absent de cette sélection, si on la compare aux précédents rassemblements: "Je voulais voir d'autres joueurs cette fois", a simplement commenté le sélectionneur. Mais il fait peu de doutes que la crise de confiance traversée par l'ex-Standarman depuis plusieurs mois (2 buts en 24 matches cette saison) n'a pas plaidé en sa faveur.



Concernant le match amical dont il est question, Roberto Martinez se réjouit d'affronter l'Arabie Saoudite: "Ce sera une bonne opposition pour nous car ils ont un nouveau coach: Antonio Pizzi. Ils jouent de manière dynamique, avec un gros pressing, donc ce sera intéressant. On aura des adversaires similaires au Mondial avec le Panama et la Tunisie, c'est important de se tester face à ce type d'opposition. Et puis, c'est aussi important à trois mois de l'échéance d'avoir beaucoup de contacts avec les joueurs, de faire le point sur leur situation depuis novembre. Certains joueurs sont à un moment crucial de leur saison, tandis que d'autres débutent à peine la compétition, comme en Chine ou MLS. Gérer ces états de forme différents sera crucial, pour nous."



Pour rappel, le Mondial des Diables débutera le 18 juin sur le coup de 17h, à Sotchi, contre le Panama. Avant cela, ils affronteront le Portugal (2 juin), l'Egypte (6 juin) et le Costa Rica (11 juin) en matches de préparation. Mais d'ici là, le sélectionneur aura déjà rendu sa liste des 23 pour la Coupe du monde.





Voici la sélection pour Belgique-Arabie Saoudite:

Gardiens: Courtois, Mignolet, Sels, Casteels

Défenseurs: Alderweireld, Boyata, Ciman, Dendoncker, Kompany, J.Lukaku, Meunier, Vermaelen, Vertonghen

Milieux: Carrasco, De Bruyne, Dembele, Fellaini, Limbombe, Nainggolan, Tielemans, Witsel

Attaquants: Batshuayi, E.Hazard, T.Hazard, R.Lukaku, Mertens, Mirallas, Origi.