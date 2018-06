Les Diables Rouges ont retrouvé leur centre de Moscou, ce mardi après-midi. Les titulaires du match face au Panama ont eu droit à un décrassage mais les autres se sont entraînés normalement. Vincent Kompany et Thomas Vermaelen n'ont pas encore été en mesure de participer à cette séance. La participation du défenseur anversois au match contre la Tunisie, ce samedi, est donc fort compromise car il n'a plus participé à un entraînement collectif depuis dix jours. Le sélectionneur a réagi: "Je m'attends à ce que Thomas Vermaelen reprenne les entraînements dans les deux jours. Nous n'allons pas prendre de risque avec lui et il pourrait revenir pour le match contre l'Angleterre. Vincent Kompany reprendra aussi dans les deux jours avec le groupe."

En ce qui concerne Vincent Kompany, Roberto Martinez avait lui-même admis qu'il visait le match face à l'Angleterre, troisième et dernière rencontre de notre groupe qualificatif qui aura lieu le 28 juin prochain.

Cette séance d'entraînement était prévue à huis clos mais on a pu en voir une partie. On vous rassure: on ne s'est pas caché dans un arbre. Le staff des Diables a simplement choisi de venir s'entraîner pendant un moment sur le petit terrain secondaire, à côté du centre de presse, au vu de tous. Les joueurs ont notamment réalisé un exercice de finition. Chaque joueur qui ratait été éliminé. A ce petit jeu, c'est Marouane Fellaini qui s'est montré le plus adroit, juste devant Adnan Januzaj.

Boyata a réalisé son rêve

Au lendemain de la victoire aisée et bien construite face au Panama (3-0) en ouverture du groupe G à la Coupe du monde de football, les Diables Rouges ont regagné leur camp de base près de Moscou.

Appelé à la rescousse pour pallier aux absences de Vincent Kompany et Thomas Vermaelen, Dedryck Boyata aura tenu son rang comme en préparation. "Je suis dans un groupe magnifique, cela m'a donné confiance", a confié le défenseur du Celtic Glasgow, 27 ans, lors du point presse de mardi à l'issue d'un entraînement à huis-clos dispensé par Roberto Martinez, sous la pluie.

"Comme première expérience, c'était assez incroyable. Avoir l'opportunité de jouer un match de Coupe du monde, cela reste un rêve pour tout joueur de football. Par les exercices et les dispositions sur le terrain à l'entraînement, on peut imaginer quelle serait la composition de l'équipe, mais on ne l'a connaît que le jour du match. Une fois que j'ai su, oui il y avait un peu de nervosité mais je vis pour cela. Il y a deux ans, je n'aurais pas cru être titulaire dans un match de Coupe du monde".

Dedryck Boyata a pu convaincre en l'absence des deux titulaires habituels et s'est dit satisfait de la prestation des Diables et de la sienne. "Le match n'était pas facile, le résultat est très positif. Il faisait chaud et très humide. Si on compare avec Glasgow, ce n'est pas du tout la même chose. Je suis assez positif par rapport à notre prestation, personnellement aussi. Je suis dans un groupe magnifique, on reste soudé du début à la fin. Mais il faut que la performance suive. En ayant joué comme ça, cela m'a donné un peu plus de confiance. La communication avec les coéquipiers était parfaite. Cela m'a permis de grandir dans le match et j'ai gagné tous mes duels."

Dedryck Boyata a reçu la confiance de Roberto Martinez en l'absence des deux titulaires habituels, mais il connaît le risque de retrouver le banc en cas de retour de l'un ou l'autre. "On fait partie d'un groupe de 23. Le coach prend les décisions. Si je vais sur le banc, et que c'est pour le bien de l'équipe, je n'en fais pas une question personnelle. Le monde ne tourne pas autour de moi, même si en tant que joueur, tu veux jouer tous les matches, c'est normal."

La Belgique affrontera la Tunisie samedi (14h00) dans le stade du Spartak Moscou et l'Angleterre le 28 juin (20h00) à Kaliningrad. Les Anglais sont venus à bout de justesse des Tunisiens lundi (2-1).





Revivez la conférence de presse de Chadli