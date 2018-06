Pour rappel, selon HLN, qui a analysé un reportage de la VRT sur les matelas individuels dont disposeront les Diables Rouges en Russie, Leander Dendoncker, Christian Kabasele, Adnan Januzaj, Jordan Lukaku et Matz Sels n'iraient pas au Mondial. Cette fuite a provoqué la polémique vendredi même si le sélectionneur Roberto Martinez a assuré en conférence de presse que sa liste des 23 n'était pas encore définie et que la firme LS Bedding (qui fournit les matelas des Diables) a démenti connaître les 23 Diables Rouges qui iront en Russie.

Chez le concurrent du Roi du Matelas, on a profité de cette polémique pour faire le buzz et s'assurer un petit coup de pub. En effet, la chaîne a réagi avec humour sur sa page facebook, affirmant soutenir pour sa part tous les Diables et proposant aux 5 non retenus un matelas.