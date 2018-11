A La Libre, Me Jean-Philippe Mayence, le conseil de Mogi Bayat, l’agent de joueurs inculpé dans le cadre du dossier “footgate” a dit, jeudi, son “indignation” après que le parquet fédéral et l’agent de joueurs Dejan Veljkovic eurent conclu un arrangement sous le couvert de la loi sur les repentis.

Au terme de cet accord et en échange d’informations à livrer au parquet par celui qui a été inculpé dans les deux volets du dossier (des fraudes lors de transferts de joueurs et le trucage de matchs du championnat belge), M. Veljkovic a été libéré et il ne risque désormais plus, au pire, qu’une condamnation et une amende avec sursis.