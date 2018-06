Pas de round d'observation dans cette rencontre qui a commencé à 100 à l'heure.

C'est la France qui se montre la plus dangereuse dès le début de la rencontre.

Mbappé, intenable, s'est fait taclé une première fois aux abords de la surface. Griezmann a bien tiré le coup-franc mais il a trouvé la barre sur son chemin.

Dès la 10ème minute de jeu, Mbappé a amorcé un contre et a parcouru plus de 50m balle au pied avant de prendre Rojo de vitesse et de se faire tacler. L'arbitre n'a pas hésité un seul instant à indiquer le point de penalty.

Griezmann ne s'est pas fait prier pour ouvrir le score en prenant Armani à contre-pied.

A la 18ème minute de jeu, Pogba a vite joué un long ballon sur Mbappé qui filait seul au but. Tagliafico a accroché la pépite française juste devant la surface. Pas de second penalty mais bien un beau coup-franc pour les Français qui sont supérieurs à l'Argentine en ce début de match.

On joue la 41ème minute quand Angel Di Maria a reçu le cuir alors qu'il était à 30 mètres du but. Il a armé une frappe magnifique du coup de pied qui s'est logé juste en dessous de la lucarne droite de Hugo Lloris qui n'a rien su faire.

Peu après la mi-temps, Lionel Messi a tenté sa chance après avoir récupéré le ballon suite à un coup franc. Mercado a dévié la frappe de la Pulga pour tromper Lloris.

L'Argentine est aux commandes!

Les compos:

France: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez, Kanté, Pogba, Mbappé, Matuidi, Griezmann, Giroud.

Argentine: Armani, Tagliafico, Rojo, Otamendi, Mercado, Mascherano, Perez, Banega, Di Maria, Pavon, Messi.

SUIVEZ NOTRE DIRECT COMMENTE: