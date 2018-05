Bruno Venanzi a pris une décision sans précédent en donnant tous les pouvoirs au Liégeois qui intègre aussi le conseil d'administration. Olivier Renard, lui, devient chef du recrutement.



On le savait, Miche Preud’homme au Standard, c’était fait depuis longtemps. Mais le président, Bruno Venanzi, selon des informations de Sudpresse, Le Soir et Het Laatste Nieuws, a décidé d’aller plus loin en nommant MPH…. vice-président du Standard et en l’intégrant au conseil d’administration auquel siégeront également Pierre Locht, jusqu’alors directeur juridique du club, et Alexandre Grosjean qui, de directeur opérationnel du Standard, passe directeur général !



Olivier Renard, Alexandre Grosjean, Pierre Locht et Michel Preud’homme intégreront le comité exécutif. C’est une énorme révolution pour le club liégeoise qui se voit entièrement restructuré de l’intérieur avec cette arrivée de Michel Preud’homme. Enfin, Olivier Renard restera bien en place comme prévu et comme nous l’annoncions il y a quelques semaines, le poste de chef du recrutement lui a bien été proposé, poste que le directeur sportif depuis deux ans et demi a accepté. Autrement dit, Olivier Renard, qui intègre également le CA du Standard, sera présent sur le terrain pour analyser des matches et trouver des joueurs.



Les négociations finales seront quant à elles entreprises par le duo Preud’homme-Venanzi qui devient donc le nouveau binôme fort de Sclessin. Quant au contrat de Preud’homme, il s’étalera bien sur quatre ans et son statut pourrait donc évoluer au cours de ce bail. Michel Preud’homme arrivera donc bien avec Emilio Ferrera qui sera son entraîneur de terrain et qui chapeautera également les U21, sans en être le coach, puisque le noyau U21 et le noyau pro seront directement liés. Avec ce remaniement en interne, Bruno Venanzi se donne clairement les moyens de devenir incontournable dans notre compétition !