La chambre du conseil de Tongres a décidé de prolonger d'un mois la détention préventive des neuf suspects inculpés dans le cadre de la vaste enquête sur des faits présumés d'organisation criminelle, blanchiment et corruption dans le milieu du football belge, a indiqué le parquet fédéral mardi soir.

Cinq d'entre eux restent en prison, quatre autres sont placés sous bracelet électronique. Parmi les neuf suspects qui ont comparu ce mardi devant la chambre du conseil de Tongres, les agents Karim Mejjati et Dragan Siljanoski, l'épouse de l'agent Dejan Veljkovic, Maria Bogojevska, et le directeur financier du FC Malines Thierry Steemans seront placés sous bracelet électronique.

Les cinq autres: les agents Arnaud (dit Mogi) Bayat et Dejan Veljkovic, l'arbitre Bart Vertenten, le dirigeant du FC Malines Olivier Somers et l'ancien avocat Laurent Denis restent incarcérés.

Toutes les parties ont 24 heures pour faire appel de la décision.

Par ailleurs, dans le même dossier, le juge d'instruction a inculpé lundi, après audition, Thomas Troch, agent de joueurs, de participation à une organisation criminelle et de corruption privée. Il a été libéré sous conditions.

Les avocats Pieter Helsen et Bert Partoens ont demandé mardi devant la chambre du conseil de Tongres la libération provisoire de leur client Thierry Steemans, le directeur financier du FC Malines. "Ces derniers jours, l'homme a livré des déclarations détaillées (...). Et il clame catégoriquement qu'il n'a jamais fait d'offre financière à aucun club, aucun joueur ou aucun arbitre. Il a contesté être coupable d'une quelconque corruption", a souligné Me Helsen.

Par conséquent, les avocats Helsen et Partoens ont demandé la libération conditionnelle.

Au total, neuf personnes inculpées dans le cadre de la vaste enquête sur des faits présumés d'organisation criminelle, blanchiment et corruption dans le milieu du football belge, ont comparu mardi devant la chambre du conseil de Tongres. Celle-ci devrait se prononcer dans la soirée sur un éventuel maintien en détention préventive de ces neuf suspects, soit les agents Mogi Bayat, Dejan Veljkovic, Karim Mejjati et Dragan Siljanoski, l'arbitre Bart Vertenten, les dirigeants du "Kavé" (FC Malines) Olivier Somers (actionnaire) et Thierry Steemans, l'ancien avocat Laurent Denis et l'épouse de Dejan Veljkovic, Maria Bogojevska.

.