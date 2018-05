Le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, a dévoilé sa liste des 23, plus onze suppléants, pour disputer la Coupe du monde 2018 en Russie.

Une annonce réalisée lors du journal télévisé de 20h de TF1 jeudi soir. Sorti sur blessure lors de la finale de l'Europa League face à l'Atlético Madrid mercredi soir, Dimitri Payet n'a pas été retenu pour se rendre en Russie en juin prochain.

Après avoir retardé l'annonce de sa sélection en raison de la participation de joueurs français de Marseille et de l'Atlético Madrid à la finale de l'Europa League mercredi, Didier Deschamps a dévoilé jeudi une liste de 23 noms qui s'envoleront pour la Coupe du monde 2018 en Russie. Comme prévu, plusieurs cadres ont été confortés au sein de la sélection pour porter les Bleus en Russie. Le capitaine Hugo Lloris sera notamment accompagné par des indéboulonnable tels que Paul Pogba, Raphaël Varane, N'Golo Kanté ou encore Blaise Matuidi, Antoine Griezmann, Samuel Umtiti et Olivier Giroud, tous présents lors du dernier Euro organisé en France en 2016.

Touché à la cuisse en finale de l'Europa League mercredi soir, Dimitri Payet ne sera par contre pas du voyage. "Pour ce genre de blessure, il faut compter un délai de récupération de trois semaines", a commenté Deschamps sur le plateau de TF1 jeudi soir. "En plus, c'est une blessure musculaire et il y a un réel risque de récidive. Malheureusement pour Dimitri, cela ne sera pas possible".

Pour le reste, plusieurs surprises font leur apparition comme la présence de Florian Thauvin, Lucas Hernandez, Nabil Fékir ou encore le joueur du FC Séville, Steven Nzonzi.

Deschamps a également dévoilé une liste de 11 suppléants qui devront se maintenir en forme individuellement afin de pouvoir pallier un éventuel forfait de dernière minute. Parmi eux, on retrouve notamment Wissam Ben Yedder, Kingsley Coman, Alexandre Lacazette ou encore Anthony Martial.

Reversée dans le groupe C, la France débutera son tournoi le 16 juin face à l'Australie, avant d'affronter le Pérou le 21 juin et le Danemark le 26 juin.

La liste des 23 joueurs de l'équipes de France pour le Mondial 2018:

Gardiens (3): Hugo Lloris (Tottenham/Ang), Steve Mandanda (Marseille), Alphonse Areola (Paris SG)

Défenseurs (8): Lucas Hernandez (Atletico Madrid/Esp), Benjamin Mendy (Manchester City/Ang), Adil Rami (Marseille), Djibril Sidibé (Monaco), Raphaël Varane (Real Madrid/Esp), Samuel Umtiti (FC Barcelone/Esp), Benjamin Pavard (Stuttgart/All), Presnel Kimpembe (Paris SG)

Milieux (5): Blaise Matuidi (Juventus/Ita), N'Golo Kanté (Chelsea/Ang), Paul Pogba (Manchester United/Fra), Corentin Tolisso (Bayern Munich/All), Steven Nzonzi (FC Séville/Esp)

Attaquants (7): Olivier Giroud (Arsenal/Ang), Antoine Griezmann (Atlético Madrid/Esp), Kylian Mbappé (Paris SG), Ousmane Dembélé (FC Barcelone/Esp), Nabil Fekir (Lyon/Fra), Florian Thauvin (Marseille), Thomas Lemar (Monaco)

La liste des suppléants (11): Wissam Ben Yedder (FC Séville/Esp), Kingsley Coman (Bayern Munich/All), Lucas Digne (FC Barcelone/Esp), Benoît Costil (Bordeaux), Mathieu Debuchy (Saint-Etienne), Alexandre Lacazette (Arsenal/Ang), Anthony Martial (Manchester United/Ang), Adrien Rabiot (Paris SG), Mamadou Sakho (Crystal Palace/Ang), Moussa Sissoko (Tottenham/Ang), Kurt Zouma (Stoke City/Ang)