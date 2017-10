La France (2-1 contre le Belarus) et le Portugal (2-0 face à la Suisse) ont assuré leur qualification au Mondial 2018, mardi, à l'issue de la dixième et dernière journée de la phase qualificative. Après l'Euro, les Pays-Bas manqueront un deuxième grand tournoi de suite. La victoire 2-0 des 'Oranje' est insuffisante pour dépasser la Suède au classement et rejoindre les barrages.

Dans le groupe A, les Pays-Bas étaient condamnés à réaliser une performance exceptionnelle, à savoir battre la Suède avec un écart de septs buts. Robben (16e et 40e) a marqué deux fois en première période. Le score n'a pas évolué en seconde période. La Suède conserve ainsi une meilleure différence de buts (+17 à +9). Finalistes en 2010 et demi-finalistes en 2014, les Pays-Bas ne seront pas de la partie en Russie.

Contre le Belarus, la France assurait l'essentiel en première période par Griezmann (27e) et Giroud (33e). Saroka réduisait l'écart (44e). La France remporte le groupe (23 points) devant la Suède (19), qui jouera les barrages, et les Pays-Bas (19).

Dans le groupe B, le Portugal et la Suisse s'affrontaient dans la finale du groupe. La donne était simple: le Portugal (24 points) devait s'imposer. Dans le cas contraire, la Suisse (27 points) se qualifiait. Le champion d'Europe a profité d'un but contre son camp de Djourou pour prendre l'avantage avant la pause (41e). André Silva doublait la mise (57e).

Le Portugal remporte le groupe grâce à une meilleure différence de buts (+28 à +16) et se qualifie pour le Mondial. La Suisse jouera les barrages.