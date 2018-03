Damso, "c'est la victoire du lobbying", reconnaît samedi, le président de l'Union belge de football, Gérard Linard, dans les colonnes de Sudpresse et du Soir. "La pression était devenue trop forte et il a fallu capituler".

Mais, si le premier homme de la fédération regrette la décision, il en veut surtout à la manière. "Dommage que par défaut de collégialité de la part de certains membres du Conseil d'administration, on n'ait pas continué à m'écouter", explique-t-il sans pointer personne en particulier. "Il fallait peut-être laisser le temps à Damso de dire stop lui-même".

Gérard Linard reconnaît cependant que les remous autour du choix de Damso pour l'hymne officiel de l'équipe belge en vue de la Coupe du monde en Russie, sont dus à "un choix dont les conséquences n'ont pas été mesurées, principalement à cause de la méconnaissance du dossier dans le chef des cadres supérieurs", dont il est.

"Personne ne s'est réellement tracassé de savoir qui était Stromae ou Dimitri Vegas & Like Mike avant qu'ils soient choisis pour nos campagnes précédentes. Et ça a cartonné. On a donc pensé que la suite allait être du même tonneau, sans prêter attention à un profil qui concerne les jeunes".