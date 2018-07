93 minutes et 30 secondes, Courtois et De Bruyne amorcent un contre supersonique après un coup de coin japonais. Meunier centre, Lukaku feinte et Chadli met le ballont au fond des filets ! Vous avez sans doute vu, revu et re-revu cette séquence... lors de laquelle Philippe Albert s'est lâché, lançant : "Je l'avais dit bordel !"





Plus tôt dans la rencontre, l'ancien défenseur des Diables, double buteur en Coupe du Monde, avait critiqué Kawashima, estimant: "Il est mauvais ce gardien, c'est incroyable !"