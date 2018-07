La Fifa a infligé une amende de 70.000 dollars (60.000 euros) aux Three Lions pour avoir porté des chaussettes non réglementaires lors du quart de finale contre la Suède.

Si l'info peut prêter à sourire, il s'agit en réalité d'un problème marketing. En effet, Raheem Sterling, Eric Dier et Dele Alli ont enfilé des chaussettes de soutien de cheville d'une marque non autorisée au-dessus de leurs chaussettes officielles Nike (qui est l'équipementier de l'équipe d'Angleterre). Après leur avoir déjà adressé un avertissement, la Fifa a donc décidé de sévir en vertu d'une violation du "règlement médias et marketing" de la Coupe du monde et du réglement d'équipements de la Fifa.

Ce n'est pas la seule équipe a avoir été réprimandée. L'Uruguay va également devoir payer une amende salée pour la même raison. Tout comme le capitaine suédois Andreas Granqvist.

A chaque fois, il s'agissait de chaussettes antidérapantes de la marque Trusox, reconnaissables à leurs points aux chevilles.

La Fédération anglaise de football a déjà annoncé vouloir faire appel.