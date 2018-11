Le Standard a essuyé sa première défaite à domicile de la saison face à l'Antwerp dimanche dans le cadre de la 14e journée du championnat de Belgique de football (0-2).

Lior Refaelov sur penalty (45e+2) et Didier Lamkel Zé (90e+2) ont en effet permis au club anversois de conforter sa troisième place au classement avec 28 points, alors que le Standard (20) reste 6e malgré son 2 sur 12. Deux autres rencontres sont au programme dimanche: Waasland Beveren- Anderlecht (18 heures) et Saint-Trond-Waregem (20 heures).

Pour donner plus de poids à sa ligne médiane, Michel Preud'homme avait écarté Samuel Bastien pour Uche Agbo, et relégué Mousa Djenepo sur le banc. Lui-même ex-Standardman, Laszlo Boloni alignait de l'autre côté six joueurs ayant porté le maillot des rouches.

Un stade bien garni, un joli tifo et du soleil, les ingrédients étaient réunis pour un solide match. Si l'Antwerp a directement laissé entendre qu'il n'allait pas se laisser faire, le public n'a pas eu droit à un envol de feu.

Le premier danger est arrivé du pied de Razvan Marin, dont l'envoi a frappé l'extérieur du poteau (15e). Les duels étaient en revanche virils. A ce petit jeu, Jelle Van Damme n'a pas épargné Renaud Emond et a pris une carte jaune (21e). L'arbitre Erik Lambrechts a ensuite averti un autre Anversois, Simen Juklerod, pour avoir secoué Mehdi Carcela (31e).

L'Antwerp a également tenté de construire, sur une passe d'Egor Nazaryna, Dieumerci Mbokani a ainsi trouvé le poteau (39e). Mais l'attaquant congolais a poursuivi son travail de sape et poussé par Collins Fai, a hérité d'un penalty transformé par Refaelov (45e+2, 0-1).

Pour tenter d'exploser le bloc défensif anversois, le Standard a effectué un premier changement avec Djenepo à la place d'Agbo (61e).

Comme contre Genk, l'Antwerp a alors oublié de soigner son football et a fortement reculé. Carcela a lancé Djenepo en profondeur mais Sinan Bolat était attentif (73e). Le gardien turc est ensuite encore intervenu sur une tentative aérienne de Fai (76e), mais a eu de la chance quand, bien servi par Marin, Maxime Lestienne s'est présenté devant lui (77e).

Le Standard avait laissé passer sa chance et Lamkel Zé, qui avait remplacé Refaelov à la 81e, a profité de sa fraîcheur pour assurer la victoire (90e+2, 0-2).

Réactions

Mbokani : On savait que c'était un match difficile. On a marqué deux buts et on a bien défendu aujourd'hui. Laszlo Boloni nous pousse à beaucoup défendre en équipe. Pour moi le plus important c'est la victoire. On doit continuer à jouer comme cela. Il y a bien pénalty sur l'action du premier but parce que l'on me pousse dans le dos. L'objectif est de jouer les play-off 1. L'équipe va se battre pour cela. Cela fait plaisir de voir des anciennes connaissances comme MPH. J'ai pris beaucoup de plaisir aujourd'hui. Je me sens vraiment bien dans le club et à l’entraînement.

Van Damme : Toute l'équipe a fait une bonne prestation aujourd'hui. On a beaucoup de caractère et on n'est pas facile à jouer. Tout le monde à bien défendu, mêmes les attaquants. C'est une belle prestation d'équipe et on a été très efficace. On a joué le match parfait en contre et une fois que l'on a mené on a travaillé dur. On a énormément d'expérience aussi qui nous aide dans ces moments-là. J'ai vécu 5 belles saisons ici et je me sens à la maison. C'est toujours spécial de venir à Sclessin pour moi. Je pense qu'il y a énormément de respect entre les supporters et moi. J'ai réalisé une belle prestation et le plus important c'est les 3 points.

Carcela : Il y avait chaque fois des joueurs sur nous. On était vraiment marqué à la culotte donc nous n'avons pas pu déployer notre jeu. C'était très difficile mais cela n'explique pas le match perdu. On va essayer d'oublier cela et on doit avancer. Mentalement, on ressent un peu de fatigue avec tous les matchs. C'est à nous de remonter la pente. On va travailler dur.

Cavanda : On est tombé sur une équipe plus agressive. Dans le marquage, ils étaient partout. On n'a pas réalisé les mouvements qu'il fallait. Je ne pense pas qu'ils étaient plus forts que nous. L'Antwerp en voulait juste beaucoup plus que le Standard dans ce match. On n'a pas su garder notre invincibilité à Sclessin mais c'est le football. Ils ont très bien défendu. Ce n'est pas parce que l'on a perdu aujourd'hui que l'on ne sera pas en playoffs 1. Il va falloir travailler pour revenir dans le coup et prendre des points.

