Suite à son succès convaincant face à Courtrai, le Standard de Ricardo Sa Pinto est en quête de sa première victoire à l’extérieur cette saison. "On n’a pas encore remporté un match en dehors de nos bases mais nous sommes tout de même confiants. Notre bilan ne reflète pas vraiment la réalité car à Malines et Eupen, nous méritions les trois points" , lance le Portugais.

Ce vendredi soir, Ricardo Sa Pinto s’attend à une réception des plus chaudes. "Tout d’abord, c’est un déplacement qui ne réussit pas au Standard. Si je ne me trompe pas, on n’a plus gagné là-bas depuis 2012 et c’était en Coupe (0-1). Ensuite, je sais que ce match sera spécial pour eux avec le passif qui lie certains membres de leur club au Standard. Je pense ici à leur coach mais aussi à Bolingi. Ils seront ultra motivés mais nous y sommes préparés."

Durant la semaine, Mircea Rednic a allumé la première mèche assurant que son Mouscron serait favori vendredi soir rejetant ainsi la pression sur les Rouches . Un jeu de déclarations auquel Sa Pinto n’a pas voulu prendre part. "S’il l’a dit, je ne peux que respecter l’opinion de mon collègue. De mon côté, je me concentre sur notre prestation. Ce qui se dit en dehors n’est pas très important et chacun est libre de dire ou penser ce qu’il veut."

Pour l’emporter, Sa Pinto espère pouvoir s’appuyer sur son quatuor offensif (Sa, Mpoku, Carlinhos et Edmilson) comme ce fut le cas lors de la réception de Courtrai. "Les offensifs ont davantage de liberté mais tout en gardant la discipline en tête. Si tu leur donnes de la liberté dans l’occupation de l’espace, ils peuvent créer la supériorité sur l’adversaire qui a plus de mal à défendre. Il y a encore du travail à ce niveau mais je sens que l’on progresse."

Les compos:

Mouscron: Bailly, Locigno, Aidara, Diedhiou, Mohamed, Govea, Nkaka, Rotariu, Olinga, Awoniyi, Bolingi.

Banc: Butez, Vojvoda, Huyghebaert, Godeau, Palic, Mbombo.

Standard: Ochoa, Luyindama, Laifis, Fai, Cavanda, Marin, Agbo, Carlinhos, Edmilson, Mpoku, Sa.

Banc: Gillet, Goreux, Cop, Ndongala, Scholz, Miya, Luchkevych.

Notre direct commenté dès 20h20: