Mouscron-Zulte 0-1 (DIRECT)

LES COMPOS

Mouscron: Vagner, Essikal, Hubert, Markovic, Ferber, Trezeguet, Mohamed, Graovac, Diedhiou, Tirpan, Simic.

Zulte: Steppe, De fauw, Baudry, Derijck, Lerager, Leye, Kaya, Meïté, Lepoint, Cordaro, Hamalainen.





Essikal a renseigné Mouscron sur Zulte

Lors de la présentation du futur adversaire de Mouscron, Zulte-Waregem, Karim Essikal a écouté attentivement les consignes exposées par le staff. "Les informations données étaient assez précises" , sourit le milieu de terrain. "Glen De Boeck ne m’a rien demandé de particulier. Mais j’ai tout de même donné quelques informations. Notamment sur la manière dont Zulte tire les phases arrêtées ou comment ils défendent."

Karim Essikal n’est pas étonné par les bonnes performances actuelles de ses anciennes couleurs. "Le groupe était déjà compétitif l’an passé et Franky Dury a réalisé quelques bonnes arrivées, avec notamment de l’expérience. D’ailleurs, quand tu regardes leur noyau, la moyenne d’âge tourne autour des 26, 27 ans. Cela reflète bien le niveau d’expérience du groupe."

Prêté par Zulte , Karim s’attend ce samedi à une rencontre un peu spéciale. "Bien évidemment que cela sera particulier pour moi. Depuis quelques jours, j’échange pas mal de messages avec mes anciens coéquipiers, on se charrie pas mal. Mais je suis persuadé que nous avons gagné."

Mouscron se doit de prendre des points après le non-match à Lokeren. "Cette dernière rencontre doit nous servir pour le futur."

Lors de ce match, Karim Essikal avait marqué un superbe but. Mais contre son camp. "J’ai revu les images de ce but. Je suis poussé mais j’aurais dû dégager autrement le ballon. Je dois apprendre de mes erreurs. Ce n’est que comme cela que je vais évoluer."

Karim Essikal sent que Mouscron est monté en puissance lors de cette dernière quinzaine. "Nous avons eu des renforts offensifs intéressants. Trezeguet va nous apporter un plus, c’est indéniable. On a vu aussi que Roman Ferber trouvait facilement le chemin des filets. Et Markovic a la forme de sa vie. Si tout le monde se donne à fond, il ne devrait pas y avoir de soucis."

Lors du mercato, l’attaque s’est renforcée mais la défense semble s’être déforcée avec le départ de Noë Dussenne. "Ce qu’il faudra surtout, c’est trouver rapidement les automatismes avec Daniel Graovac. Il y a le problème de la langue mais cela peut vite se dissiper si les automatismes arrivent rapidement."