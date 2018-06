D’abord par sa réaction au choix du sélectionneur des Diables Rouges, ensuite par la rumeur sans cesse grandissante évoquant le transfert de l’Anversois de l’AS Rome vers l’Inter Milan. Un départ qui, à en croire notre compatriote, ne l’enchante pas, mais auquel les dirigeants romains semblent contraints pour équilibrer leurs comptes et viter les foudres de l’Uefa par la règlementation concernant le fairplay financier.





Selon plusieurs sources concordantes, un contrat de 4 ans lierait désormais Radja Nainggolan au club milanais en pleine reconstruction. Les Nerazzurri devraient débourser quelques 24 millions d’euros et laisser partir deux de leurs joueurs à Rome (Nicolò Zaniolo et Davide Santon). Après avoir recruté Kwadwo Asamoah (ex-Juventus) et Stefan De Vrij (ex-Lazio), l’Inter Milan est en train de se construire une groupe solide avec comme objectif de conquérir le titre dès la saison prochaine.





Une perspective qui ne devrait pas laisser notre compatriote totalement indifférent...