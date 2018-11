La Belgique a sombré dimanche soir à Lucerne. S'inclinant 5-2 devant la Suisse, les Diables Rouges ont perdu la première place, et donc la qualification pour le Final Four, lors de la dernière journée du groupe 2 de la Ligue des Nations.

Les troupes de Roberto Martinez menaient 0-2 après un rapide de Thorgan Hazard avant de perdre le fil de leur football face à une équipe suisse organisée montrant davantage d'envie. Pourtant, la Belgique n'a pas mis longtemps à prendre les devants grâce à Thorgan Hazard. Profitant d'abord d'une grossière erreur défensive pour ouvrir le score (0-1, 2e) puis doublant l'écart d'un tir lointain (0-2, 17e), le joueur du Borussia Monchengladbach mettait les Diables sur du velours. En effet, les Suisses devaient alors marquer à quatre reprises pour se qualifier.

Mais la Nati s'est remise sur de bons rails avant même la fin de la première période. Ricardo Rodriguez a marqué sur penalty après une faute de Nacer Chadli (1-2, 26e) avant qu'Haris Seferovic n'inscrive un doublé, bien servi au petit rectangle par Shaqiri (2-2, 31e) puis d'un bel envoi en un temps (3-2, 44e).

Les Diables, amorphes, n'ont pas bien entamé la seconde période, en témoigne l'occasion de Seferovic (52e). Dix minutes plus tard, la Suisse se qualifiait virtuellement après le but de Nico Elvedi, à la réception d'un centre de Shaqiri (4-2, 62e).

L'équipe de Roberto Martinez, très peu créative, a bu le calice jusqu'à la lie en encaissant une nouvelle fois sur une tête de Seferovic (5-2, 84e). Malgré un tir sur la barre d'Eden Hazard (86e) et une volée de Dedryck Boyata (89e), la Belgique n'a pas pu inverser le cours du match.

Au classement du groupe, la Suisse et la Belgique sont à égalité mais les Suisse possèdent une meilleure différence de buts particulière et rejoignent donc le Portugal et l'Angleterre, déjà qualifiés pour le Final Four prévu en juin 2019.





