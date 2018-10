Les Pays-Bas se sont imposés 3-0 face à l'Allemagne, samedi soir à la Johan Cruyff Arena d'Amsterdam, dans le groupe 1 de la Ligue A de la Ligue des Nations de football. Les buts de Virgil van Dijk (30e), Memphis Depay (87e) et Georginio Wijnaldum (90e+3) sont venus gâcher la fête du sélectionneur Joachim Löw qui battait le record du légendaire Sepp Herberger en signant sa 168e apparition à la tête de la Mannschaft. Bien en jambes, les Pays-Bas se présenteront donc avec le sourire au stade Roi Baudouin mardi (20h45) pour affronter les Diables Rouges en amical.

Le début de rencontre a été plutôt à l'avantage des Allemands qui ont toutefois peiné à se montrer concrets. Cilessen devait donc attendre la 18e minute pour faire une premier arrêt compliqué sur un envoi à distance de Thomas Müller.

Les Pays-Bas ne se laissaient pas perturber et prenaient même l'avantage à la demi-heure de jeu sur un corner. Manuel Neuer manquait sa sortie et laissait l'opportunité à Babel de marquer. Son coup de tête rebondissait sur la barre mais revenait sur le front de Virgil van Dijk qui ouvrait ainsi le score (30e).

Les Néerlandais prenaient confiance et passaient près du 2-0 dans la foulée avec Babel (34e).

Dangereuse en fin de première période avec Müller (38e), la Mannschaft ne parvenait pas à poursuivre sur sa lancée au retour des vestiaires. Les montées au jeu de Sané et Draxler (57e) permettaient à l'Allemagne d'accentuer la pression dans les camp des Néerlandais, exclusivement dévoués aux contres en fin de match. Le joueur de Manchester City (65e) et du PSG (70e) se procuraient d'ailleurs les meilleures occasions mais étaient trop imprécis pour faire mouche. Bien en place défensivement face à des Allemands très menaçants, les Pays-Bas profitaient des larges espaces pour alourdir le score et faire plaisir à leur public. Depay faisait 2-0 à la 86e avant de frapper sur la barre quelques minutes plus tard. Dans les arrêts de jeu, il y avait même la place pour un troisième but signé Wijnaldum, d'une belle frappe du droit dans le petit filet (90e+3).

Grâce à ce succès, les Pays-Bas engrangent leurs trois premiers points en Ligue des Nations pour se hisser à la deuxième place du groupe derrière la France (4 pts) et devant l'Allemagne (1) qui n'a toujours pas marqué dans la compétition.

On ajoutera à la belle soirée des Néerlandais les débuts des jeunes Bergwijn et Dumfries ainsi que celui du Brugeois Arnaut Dandjuma, monté au jeu à la 68e minute.