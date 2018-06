Neymar n’a pas vécu la saison souhaitée avec le PSG. Une blessure au pied a eu raison de lui et des ambitions européennes du club francilien. Mais la Coupe du Monde débute pour le Brésil et l’ancien Barcelonais affiche ses ambitions : "Je vise tout simplement la victoire finale dans ce tournoi. Je me suis préparé depuis des mois pour revenir. La présence de Messi et de Ronaldo ? Cela ne me tracasse pas, je sais que je suis le meilleur joueur du monde, car eux, ils viennent d’une autre planète. Mais je le répète, mon souhait ce n’est pas d’être le meilleur mais de gagner cette Coupe du Monde."

Surtout, il doit aider le Brésil à oublier le désastre de la dernière Coupe eu Monde et le traumatisme de l’Allemagne : "Je suis certains qu’avec moi sur le terrain, il n’y aurait jamais eu le 7-1. Je voudrais pouvoir recommencer ce match et être présent. Cela a été difficile pour tous les Brésiliens. Mais c’est comme cela, et nous devons oublier cet épisode mais pour cela il n’y a qu’une solution : remporter des matches. Nous sommes conscients de nos qualités et tout le monde sait ce qu’il a à faire pour aller jusqu’au bout. Ce sera notre revanche et nous devons le faire pour le peuple brésilien."