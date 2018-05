Quelles sont les raisons de ce départ éventuel?

Toujours selon les informations de Marca, Neymar aurait reconnu s'être trompé en acceptant de rejoindre le PSG. Il serait déçu du niveau de la Ligue 1, un championnat qu'il estime trop peu compétitif.

L'attaquant aurait aussi eu du mal à s'intégrer à l'équipe et à s'adapter dans le vestiaire. Le capitaine parisien Edison Cavani n'avait d'ailleurs pas caché, à l'occasion d'une interview à RMC Sport, qu'il avait eu un différend avec son équipier, mettant en cause le manque de collectivité de la part de Neymar.





© AFP



Le clan Neymar ferait apparemment le forcing pour convaincre les dirigeants d'acheter le joueur le plus cher de l'histoire. Du côté du Real, Neymar serait même devenu une priorité pour le mercato estival. Une première réunion entre les deux parties se serait d'ailleurs tenue le 7 décembre dernier à Paris.Si transfert il y a, Neymar pourrait devenir l'un des joueurs les mieux payés de la planète football. Marca évoque un transfert entre 260 et 300 millions d'euros, plus un salaire avoisinant les 40 millions d'euros. Pour rappel, en passant du FC Barcelone au PSG, le montant du transfert du Brésilien s'était élevé à 222 millions. Autre information: Neymar pourrait déjà faire son arrivée le mois prochain, avant la Coupe du Monde en Russie, même si la prolongation de Cristiano Ronaldo est quasi confirmée.