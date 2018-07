Comme un pied...

Interrogé sur les similitudes entre ses coéquipiers en sélection Hugo Lloris et en club à Chelsea Thibaut Courtois, Olivier Giroud a répondu: "Ils sont tous les deux gauchers. Leur pied droit"... un silence et un sourire, suscitant les rires dans la salle... "'est un peu le même, ils ne l'utilisent pas beaucoup".

"Ils sont très bons sur leur ligne, Hugo est davantage explosif, tonique. Thibaut a une envergure impressionnante, il est difficile à battre sur les côtés, il va chercher le ballon dans des zones où on pense pouvoir le battre. C'est un très bon gardien, je lui ai marqué quelques buts avec Chelsea (à l'entraînement) et j'espère pouvoir le faire mardi. Ce sont deux grands gardiens et ils méritent d'être élus meilleur gardien du tournoi, même si j'ai un petit penchant pour Hugo". Lequel est le meilleur ? "C'est Hugo, désolé Thibaut!"