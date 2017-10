Double buteur et très actif en première période, Henry Onyekuru a été impressionnant, même s’il a plus souffert après la pause.

Le Nigérian était le meilleur homme sur le terrain pendant une bonne partie du match et il espère poursuivre sur sa lancée mercredi contre le PSG. Et peut-être ainsi raccourcir son séjour anderlechtois.

“Oui, c’est un but magnifique mais je suis content pour la victoire aujourd’hui. C’est un beau succès d’équipe. C’était important pour nous.”

Vous aviez tout le côté gauche pour vous. Comment vous êtes-vous senti dans cette nouvelle position ?

“C’est plus facile pour moi. La manière dont je peux attaquer me convient mieux et j’ai l’impression d’avoir plus de liberté. C’est parfait pour moi.”

Mais il faut plus défendre.

“Oui, c’est clair mais défendre fait aussi partie de mon job, je n’ai aucun souci avec ça. Je pense avoir bien défendu même si j’étais fatigué à la fin. Il faut beaucoup courir. Si je peux marquer deux buts à chaque fois, je peux courir longtemps (sourire).”

Ce système a semblé bien convenir à l’équipe.

“Oui, vraiment. Sa nouvelle tactique a bien été assimilée par les joueurs. On s’y sent bien.”

Mercredi, ce sera un test autrement plus difficile contre le PSG…

“Oui qui dit que je ne marquerai pas deux buts aussi (sourire) ? Le PSG, c’est aussi une manière de voir où on se situe. J’espère pouvoir me montrer en Ligue des Champions. ”

Ce sera un match particulier pour vous puisque le PSG vous voulait aussi cet été.

“Oui mais je suis à Anderlecht maintenant. Je n’ai pas de regret.”

Vous êtes à Anderlecht mais vous appartenez à Everton. On vous a d’ailleurs vu là-bas le week-end passé. Vous aviez une réunion là-bas ?

(Long silence) “Vous avez vu ça ?”

Oui, sur votre compte Instagram.

“Oui, c’est vrai et j’attends quelque chose. C’est tout ce que je peux dire.”

La rumeur dit que vous pourriez retourner à Everton dès le mois de janvier. C’est vrai ?

“J’espère pouvoir jouer là-bas en janvier. Everton est content de mon début de saison. Mais on n’est pas en janvier et toute ma concentration est à Anderlecht.”