Suivez les rencontres en LIVE!

Les compos:

Ostende : Dutoit, Capon, Rozenhal, Milic, Tomasevic, Jonckheere, Marusic, Vandendriessche, Jali, Canesin, Cyriac.

Charleroi : Penneteau, Martos, Dessoleil, Willems, Marinos, Baby, Hendrickx, Bakar, Benavente, Harbaoui, Pollet.





Zulte: Bossut, Baudry, Severin, Lerager, Leye, Kaya, Dalsgaard, Meïté, Lepoint, Hamalainen, Coopman.

Mouscron: Delac, Tirpan, Arslanagic, Peyre, Huyghebaert, Nkaka, Hubert, Mohamed, Vojvoda, Stojanovic, Matulevicius.

.

Le live:





Ostende - Charleroi: Mazzù bouleverse toute son équipe

Mata, Tainmont, Fall, Marcq, Diandy et N'Ganga sortent tous du onze carolo.

Malgré un épais brouillard qui flotte au-dessus du stade d'Ostende (photos ci-dessous), Charleroi défiera bien les Côtiers ce mardi soir. Et si on savait déjà que Mazzù serait privé de Marcq (suspendu), Diandy (blessé) et N'Ganga (blessé), Felice Mazzù fait encore sortir trois joueurs de plus. Et pas des moindres puisqu'il s'agit de Mata, Tainmont et Fall.

Charleroi enregistre les rentrées de Bakar, Dessoleil, Benavente, Hendrickx, Marinos et Bay.

Les Zèbres s'aligneront en 3-5-2 avec Martos, Dessoleil et Willems en défense. Marinos et Baby se chargeront chacun d'un flanc. C'est un triangle composé de Hendrickx, Bakar et Benavente qui se chargera d'épauler le duo offensif Harbaoui-Pollet.

Une composition inédite et audacieuse pour les Carolos qui doivent se relancer après un 0 sur 9 pour rester dans la course au Top 6.