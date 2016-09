Ostende inflige sa première défaite à Gand (1-0)

Football

Alors que les deux premières rencontres du dimanche se sont terminées par les succès d'Anderlecht et du Standard en déplacement à Genk et Lokeren, Ostende a battu la Gantoise 1-0, en conclusion de la 7e journée de la Jupiler Pro League. Sous le regard du sélectionneur Roberto Martinez, Brecht Capon a donc fêté sa 250e apparition en division 1 par un succès signé Gohi-Bi Cyriac (64e). Au classement, les Kustboys se hissent à la 3e place avec 13 points, à deux longueurs d'Anderlecht (2e) et à trois de Zulte Waregem. La Gantoise, 4e, compte le même nombre de points que le Standard, Malines et Charleroi (12). Comme les deux équipes n'avaient pas planifié de mettre le siège du camp adverse, le tour de chauffe a duré une éternité. A ce petit jeu, Ostende a fini par laisser l'intiative à Gand. Les Buffalos n'ont pas augmenté leur production offensive pour autant. La première apparition dans le rectangle adverse s'est terminée par une reprise de la tête mal calibrée de Danijel Milicevic (13e).

La Gantoise a quand même exercé une plus grande pression sur les Côtiers: alors qu'il se trouvait à quelques mètres du but, Dieumerci Ndongala, a expédié le ballon à côté (20e). Kalifa Coulibaly n'était pas plus efficace: le Malien a manqué deux contrôles alors qu'il était en bonne position (25e, 29e).

Dans l'autre camp, Knowledge Musona n'a pas tiré parti d'un une-deux avec Cyriac (36e) et Sébastien Siani a fait preuve de négligence sur un contre (41e).

Le seconde période n'a pas démarré sur un rythme plus élevé. En plus, les deux équipes ont multiplié les erreurs techniques à l'image d'Yassine El Ghanassi dont les corners ne sont jamais arrivés à destination. Ostende tentait de ralentir le jeu quand, sur une longue passe de Michiel Jonkheere, Cyriac s'est retrouvé devant Jacob Rinne. Du gauche, l'Ivoirien a inscrit l'unique but de la rencontre (64e, 1-0).

Hein Vanhaezebrouck a immédiatement effectué deux changements (68e) avant de lancer Jérémy Perbet à la place Ndongala (74e). Entre-temps, sur coup franc, Rami Gershon a eu l'opportunité d'égaliser. Mais l'Israélien n'a pas cadré sa reprise de la tête (71e). Finalement, les Buffalos, qui ont concédé leur permier revers de la saison, n'ont toujours pas décroché leur première victoire en déplacement. Musona aurait même pu libérer les Kustboys s'il n'avait pas envoyé le ballon sur Rinne (79e).