Si Nainggolan a performé cette saison à Rome, notamment en Ligue des Champions, cette absence n’est pas une immense surprise non plus. Les relations entre Martinez et l’Anversois n’étaient pas idéales, loin de là.



Vu la prolongation de contrat de Martinez chez les Diables, il ne serait d’ailleurs pas surprenant que Nainggolan annonce sa retraite internationale dans la foulée.

L’absence de Nainggolan de la liste des 23 devrait par contre faire un heureux ce lundi lors de l’annonce: son concurrent Youri Tielemans (Monaco) a maintenant de grandes chances d’être de la partie en Russie.