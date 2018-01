Philippe Coutinho est transféré au FC Barcelone. Le Brésilien quitte Liverpool après cinq ans passés en bord de Mersey. Il a signé un contrat de cinq saisons et demie avec le club catalan, comme le révèle ce dernier dans un communiqué diffusé samedi soir.

Pour rappel, le dernier montant évoqué pour ce transfert est de 120 millions d'euros, assorti de 40 millions de bonus. Ce qui fait de Philippe Coutinho le troisième joueur le plus cher de l'histoire, le transfert entrant le plus cher du FC Barcelone, et le transfert le plus cher concernant un club anglais.

Les Blaugranas ont inclus une clause libératoire de 400 millions d'euros dans le contrat du joueur de 25 ans, surnommé le Petit Magicien.

Quelques minutes après l'officialisation de la transaction, Liverpool a rendu publique la réaction de Jürgen Klopp, désormais ex-entraîneur de Coutinho.

"Ce n'était un secret pour personne que Philippe voulait ce transfert depuis juillet, quand le FC Barcelone a confirmé son intérêt" explique l'Allemand. "Il s'est montré insistant auprès de moi, des propriétaires du club et même auprès de ses équipiers."

"Je peux affirmer aux supporters de Liverpool que le club a tout fait, dans ses moyens, pour convaincre Philippe de rester membre du projet Liverpool mais il est convaincu à 100% de son choix."

"Il a rendu de fiers services au club, et il est resté concerné par le club en nous aidant à remporter des matches. Il a montré son niveau de professionnalisme."