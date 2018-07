Ce vendredi soir, les Diables Rouges affrontent le Brésil de Neymar, Coutinho, Marcelo, Thiago Silva et compagnie!

Nos Diables Rouges ont à coeur de s'offrir le scalp d'une grande nation afin d'atteindre leur objectif initial qui est d'arriver en demi-finales.

Tout le peuple belge vit ce vendredi au rythme de ce match de prestige!

Découvrez les dernières infos des Diables, les derniers tweets des supporters et les premières vidéos ambiance des supporters!

Ils sont nombreux à être équipiers en club:

A Barcelone, Vermaelen retrouvera Coutinho et Paulinho. Du côté de Chelsea, Hazard, Courtois et Batshuayi reverront Willian. Idem pour Mignolet et Firmino. Pour Manchester City, De Bruyne et Kompany auront respectivement dans leurs parages Fernandinho et Gabriel Jesus. Enfin Thiago Silva, Marquinhos mais surtout Neymar retrouveront Meunier.