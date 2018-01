Charleroi et l'Antwerp, qui a terminé la rencontre à 9, ont partagé l'enjeu 1-1 samedi dans le cadre de la 24e journée du championnat de Belgique de football.

Les Anversois menaient 0-1 à la mi-temps. Arrivé cette semaine en prêt d'Aston Villa, Ritchie De Laet a servi Pitroipa, dont le tir a été repoussé par Penneteau. Obbi Oularé récupérait le cuir pour l'envoyer au fond des filets.

A la mi-temps, Felice Mazzu remplaçait Gaetan Hendrickx par Cristian Benavente. Le Péruvien ne tardait pas à justifier sa montée au jeu. Servi par Rezaei, il ramenait l'égalité au marquoir à la 47e minute.

L'Antwerp terminait la rencontre à neuf contre onze. A la 70e, Corryn était exclu pour une faute sur Rezaei qui filait seul vers le but. Dix minutes plus tard, Sall recevait une deuxième carte jaune pour une Benavente et était renvoyé au vestiaire.

Les Zèbres ne profitèrent pas de leur supériorité numérique, la rencontre se terminant sur un score de 1-1.

Charleroi reste 2e du classement avec 46 points, à 11 unités du leader, le FC Bruges, qui joue dimanche après-midi à Gand. L'Antwerp est 4e avec 37 points, 1 de plus que La Gantoise. Troisième à 2 points de Charleroi, Anderlecht se rendra dimanche au Standard pour le Clasico.