Une analyse de Benoît Delhauteur.

Les doutes émis par les Malinois au sujet du déroulement d’Eupen-Mouscron, avec quatre buts inscrits après la 73e minute, ont continué d’alimenter les conversations. Après avoir vu et revu les images au ralenti et sous tous les angles et après avoir entendu toutes les parties concernées, on peut en tirer quelques enseignements.

(...)