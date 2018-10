Avant les chocs Naples-Liverpool, Tottenham-Barcelone et Dortmund-Monaco, et le déplacement de prestige du Club Bruges à l'Atlético Madrid, le PSG devra se remettre dans la course à la qualification après sa défaite inaugurale 3-2 à Anfield. Pour ce faire, Thomas Meunier sera titulaire au poste d'arrière droit dans un 4-2-3-1 qui l'associera à Mbappé sur le flanc droit tandis que Bernat et Di Maria seront alignés côté gauche. Neymar, lui, évoluera dans l'axe en soutien de Cavani, devant la paire Rabiot-Verratti. L'équipe-type est de sortie puisque l'on peut y ajouter Areola, Thiago Silva et Kimpembe !