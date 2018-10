Suivez notre multilive:



Dans l'autre rencontre, opposant le Lokomotiv Moscou à Schalke, il n'y a pas eu de but. L'essentiel du jeu se déroule en milieu de terrain. Le jeu est très haché avec beaucoup de duels et déjà quelques cartons jaunes distribués aux deux équipes. Moins de spectacle qu'en capitale française. Le fossé entre les deux équipes est certes grand dans la rencontre qui se déroule en Russie.

La première mi-temps du PSG fut un récital! Neymar a mis Paris sur orbite avant que Cavani et Di Maria ne donnent une avance plus que confortable à leur équipe. En 120 secondes, Neymar a inscrit un coup-franc et réceptionné un centre de Mbappé. Meunier participe à la fête puisqu'il a fait l'assist pour Di Maria sur le 4-0.