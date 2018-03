La Belgique a battu la Hongrie 3-0 dans son 7e match des qualifications pour l'Euro 2019 espoirs de football, lundi soir au stade Den Dreef de Louvain. Les Diablotins consolident ainsi leur 1e place du groupe, avec 6 points d'avance la Hongrie et la Suède.

Les Hongrois n'ont pas tardé à se retrouver à 10 contre 11, Toth recevant une carte rouge après 10 minutes pour une faute sur Dimata.

La supériorité numérique des troupes de Johan Walem n'allait pas tarder à se concrétiser au marquoir. Siebe Schrijvers ouvrait en effet le score à la 18e minute d'une belle frappe croisée des 16 mètres: 1-0, score au repos.

Dodi Lukebakio faisait 2-0 à la 64e. A la 71e, l'arbitre sifflait penalty pour une faute sur Landry Dimata. Le joueur de Wolfsburg se présentait aux 11 mètres et trompait le gardien hongrois pour fixer le score final à 3-0.

Les deux autres matches du groupe 6 auront lieu mardi et opposeront Malte à la Suède et la Turquie à Chypre.

La Belgique est en tête du groupe avec 17 points en sept matches, devant la Hongrie et la Suède (11), qui comptent toutefois une et deux rencontres de moins. Suivent Chypre (6), la Turquie (5) et Malte (0).

Les U21 belges termineront leurs qualifications par trois déplacements, à Malte (7 septembre), en Hongrie (11 septembre) et en Suède (16 octobre).

Seul le vainqueur du groupe se qualifiera pour la phase finale alors que les quatre meilleurs deuxièmes joueront les barrages.

L'Euro espoirs 2019, organisé en Italie et à Saint-Marin, servira de qualification aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020.