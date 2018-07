La défaite de la France en finale de l'Euro 2016 face au Portugal de Cristiano Ronaldo a été vécue comme un traumatisme par les Français.

Un mois après, Hugo Lloris avait encore la défaite en travers de la gorge. Dès lors, il est difficile de ne pas dresser un parallèle entre la réaction du portier français après cette finale et celle de Thibaut Courtois qui avait eu des mots piquants à l'égard des Français après la défaite belge en demi-finale en 2018.

Dans le journal L'Equipe, Lloris était revenu sur cette finale. Comme bon nombre de Belges pensaient que la Belgique avait été meilleure que la France en demi-finale, le gardien de Tottenham estimait que les Bleus avaient été meilleurs que la bande à Ronaldo: "On était bien meilleurs que les Portugais".

Courtois lui s'était exprimé en ces mots après la défaite contre la France: "La plus grande frustration est d’avoir perdu contre une équipe qui n’était pas plus forte que nous."

Ronaldo et Mbappé, même combat?

Contre la Belgique, Kylian Mbappé a agacé plus d'un joueur en voulant gagner du temps en fin de match.

Mauvais perdant, comme l'est Thibaut Courtois selon les mots de la presse française, Lloris a critiqué la sortie sur blessure de Cristiano Ronaldo. En plus d'avoir, selon le capitaine des Bleus, cassé le rythme, le remplacement de CR7 a "rendu les Portugais encore plus solides car ils étaient onze à défendre".

Lloris avait quand même dit avoir vécu un magnifique tournoi: "C'était tellement beau à vivre, tellement beau à jouer".

Tout comme le meilleur gardien du défunt Mondial était fier du tournoi réalisé par les Diables Rouges: "Il y a énormément de fierté malgré tout."

Beaucoup de similitudes dans les deux discours, à l'exception près que Courtois avait réagi à chaud alors que Lloris s'était permis cette sortie médiatique bien après le tournoi.