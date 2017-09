En direct à la télé, Christian Constantin, le président du FC Sion a, en effet, asséné plusieurs baffes et coups de pied au consultant TV Rolf Fringer, ancien sélectionneur de l'équipe nationale suisse, qui se trouvait sur le bord de la pelouse après la rencontre entre son club et Lugano.

"J'étais debout au bord du terrain avec le présentateur, et nous attendions de faire notre intervention lorsque Barthélémy Constantin, fils de Christian Constantin et directeur sportif du FC Sion, est tout à coup venu m'injurier. Il m'a mis son doigt sous mon nez et m'a dit: "Je te jure, je te tue", a déclaré le consultant vendredi en fin d'après-midi. "Soudainement, quelqu'un m'a averti que Christian Constantin me fonçait dessus. À peine retourné, j'ai reçu le premier coup en plein visage. Des coups ont suivi. Je me suis reculé en voulant m'échapper, mais je suis tombé sur la caméra. Je suis encore totalement choqué. C'est quelque chose d'inimaginable."

D'autant plus que le président violent a justifié son geste juste après le match. "Rolf Fringer a fait un article où il me critiquait, il m'a maltraité cette semaine. J'ai été régler mes comptes avec lui."

Le journaliste lui demande alors "De quelle manière ?". Il répond avec classe... "Je l'ai empoigné, je lui ai mis un coup de pied dans le cul. Ça fait vraiment du bien (...) Lorsque vous êtes attaqué, vous devez vous défendre."

Pour l'anecdote, le FC Sion, ancien club de Geoffrey Mujangi Bia et de Pelé Mboyo, a remporté le match face à Lugano (2-1).