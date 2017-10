Cette semaine, Emmanuel Petit, ancien joueur des Gunners et champion du monde avec les Bleus en 1998, l'a encensé dans l'émission "Le Vestiaire" sur SFR Sport.

"C’est un génie. C’est un garçon qui a non seulement la technique, la vista, mais en plus un potentiel physique. c’est un puriste. C’est un garçon qui aime faire briller ses partenaires et qui considère le football comme un art. Il voit toujours juste et il voit toujours beaucoup plus rapidement que tout le monde."

Petit fait d'ailleurs de De Bruyne et la Belgique un favori pour le Mondial en Russie. "Je pense que la Belgique va faire très mal à la Coupe du monde."