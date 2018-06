Roberto Martinez doit officialiser ce lundi sa liste de 23 joueurs sélectionnés pour la Coupe du monde de football 2018 en Russie. Cinq joueurs de sa présélection de 28 seront écartés. La principale interrogation concerne désormais la présence de Vincent Kompany, sorti blessé samedi lors du match contre le Portugal.

Le 21 mai dernier, Roberto Martinez avait surpris tout le monde avec une présélection de 28 joueurs et non une liste définitive de 23. Le sélectionneur avait justifié ce choix "sur base des informations médicales" concernant plusieurs Diables Rouges, dont Thomas Vermaelen, qui ne s'est jamais entraîné avec le groupe depuis le début de la préparation. Après le match contre le Portugal (0-0), samedi, Martinez a affirmé avoir "maintenant la liste des 23 joueurs en tête".

La rencontre face au champion d'Europe semblait donner raison au "matelas gate": Christian Kabasele et Leander Dendoncker n'étaient pas sur la feuille de match samedi. Jordan Lukaku était sur le banc avec le numéro 25 et Matz Sels a vu Koen Casteels partir à l'échauffement quand Thibaut Courtois a failli quitter le terrain. Finalement, seul Adnan Januzaj, parmi les cinq qui n'auraient pas de matelas à leur nom, est monté au jeu et a même laissé une bonne impression à Martinez. Le doute principal du sélectionneur sera un autre. A la 53e minute, il a vu Vincent Kompany quitter la pelouse en grimaçant après avoir senti quelque chose à l'aine. Le sélectionneur n'a pas caché son inquiétude en conférence de presse. Le joueur a passé un scanner dimanche.

On connaîtra le verdict au moment de l'annonce de la sélection. Notons que selon le règlement de la FIFA, il est toujours possible de remplacer un joueur "gravement blessé au plus tard 24 heures avant le coup d'envoi du premier match de son équipe". Dans le cas de la Belgique, cela signifie jusqu'au 17 juin. Les Diables Rouges entreront en compétition le 18 contre Panama à 17h (heure belge).