La qualification est acquise mais tout n’est pas parfait. Loin de là. Alex Teklak est enthousiaste mais pas dupe : Roberto Martinez a du pain sur la planche.

1) LA DÉFENSE EN QUESTION… SURTOUT À GAUCHE

"J’aimerais prendre le cas de Yannick Carrasco en exemple. Il a besoin de repères défensifs avec un latéral derrière lui. Comme à l’Atletico. Diego Simeone s’est arraché les cheveux pour qu’il défende. Et le coach avoue qu’il s’est amélioré en déclarant qu’il y avait encore du boulot.

Le but face à la Grèce est en partie de sa faute mais il ne vient certainement pas d’un manque d’envie de défendre. Un mec qui ne veut pas défendre ne se retrouve pas dans le rectangle. Il ferme bien la ligne et se place comme quatrième de celle-ci. Après, le joueur lui passe devant. C’est l’oubli d’un gars qui n’a pas les réflexes. S’il était resté 30 mètres plus haut, les analystes auraient pu lui tomber dessus. Pas là.

S’être fait berner de la sorte est le meilleur apprentissage possible. Prendre ce but l’a marqué et il sera attentif à cela à l’avenir. Il n’avait jamais commis d’erreur importante avec les Diables.

(...)