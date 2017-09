Depuis plusieurs semaines, le Standard ne communique plus le noyau la veille des matchs.

Ricardo Sa Pinto veut travailler avec un maximum d’effet de surprise. La présence de Razvan Marin à la conférence de presse pré-Clasico n’est donc pas une garantie de voir le Roumain débuter le match de dimanche même si cela devrait être le cas… pour le plus grand plaisir des supporters rouches.

"J’ai vu les messages de soutien des supporters. J’ai aussi entendu leurs encouragements lorsque je suis monté au jeu à la mi-temps contre Lokeren. Cela me fait plaisir. Mais le coach fait ses choix et je les respecte. Quand je suis monté, j’ai tout fait pour aider l’équipe à gagner et j’étais content avec les trois points à la fin du match."

Pour Ricardo Sa Pinto, Razvan Marin joue mieux quand "les circonstances du jeu sont favorables et il doit progresser dans les matchs fermés et plus musclés".

L’international roumain pense être sur la bonne voie. "Je suis plus fort que lorsque je suis arrivé en Belgique l’hiver dernier. Je suis plus agressif, je suis plus puissant. Je n’ai pas de problème avec ce genre de jeu : j’aime les duels et, avant d’arriver, je savais à quoi m’attendre pour avoir discuté avec Kevin Boli. Mon adaptation s’est bien passée. Si je peux jouer comme ‘8’ ou comme ‘10’ ? Oui. Je peux jouer partout dans l’axe de l’entrejeu, aussi en ‘6’ ."

Chipciu et Stanciu, de coéquipiers à adversaires

Pour Rudi Verkempinck, qui était, jusqu’à la semaine passée, entraîneur adjoint en équipe nationale de Roumanie, Razvan Marin a le style de Sven Kums ou d’Axel Witsel.

"C’est flatteur d’être comparé à ces joueurs. J’ai affronté Kums en préliminaire de l’Europa League la saison passée avec Viitorul : c’est un très bon joueur."

Le Roumain a aussi déjà joué à Anderlecht. C’était lors de son troisième match avec le Standard.

"Je garde le souvenir d’un match difficile. On avait eu une carte rouge après deux minutes de jeu. Cela avait changé le match. Dimanche ce sera différent", estime le compatriote de Chipciu et Stanciu. "Ce sont mes coéquipiers en équipe nationale mais dimanche on sera adversaire. Je suis surpris que Nicolas connaisse des difficultés car c’est un excellent joueur. Les premiers mois, il avait donné des assists, marqué des buts. Je ne sais pas ce qui se passe avec lui."